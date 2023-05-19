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Дедов Григорий Гаврилов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Дедов Гаврила Иванов

Мать: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Дедов Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Дедов Мартын Григорьев

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Федосия Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Степанида Аксенова

Смерть
Неизвестно