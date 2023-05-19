Дедов Григорий Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Дедов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Федосия Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Степанида Аксенова
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно