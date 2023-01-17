Старкова (Парыгина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиМежду 1858 и 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
04.02.1855
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Ершовского приказа удельный крестьянин Мировн Максимов Коротков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1862