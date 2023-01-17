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Старкова (Парыгина) Анна Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между 1858 и 1862

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Парыгин Михаил Минеевич

Мать: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1855

Муж: Старков Степан Прокопьевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Ершовского приказа удельный крестьянин Мировн Максимов Коротков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1858 и 1862
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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