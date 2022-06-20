Парыгина Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Парыгина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Парыгин Демьян Михайлович
Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Старкова (Парыгина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич
Смерть
Неизвестно