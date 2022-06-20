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Парыгина Феодосия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Михаил Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Парыгина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Парыгин Демьян Михайлович

Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Старкова (Парыгина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Парыгин Иона Михайлович

Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Парыгин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Парыгин Михаил Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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