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Парыгин Михаил Минеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.07.1806

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1806

Отец: Парыгин Миней Яковлевич

Мать: Парыгина Наталья Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Парыгин Демьян Михайлович

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Старкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Парыгин Иона Михайлович

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Парыгин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Феодосия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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