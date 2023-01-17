Парыгин Михаил Минеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1806
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1806
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Парыгин Демьян Михайлович
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Старкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850