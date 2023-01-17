Головня (Гуринович) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.08.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950
Отец: Гуринович Михаил Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1971
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Головня Виктор Мирославович
Отец ребёнка: Головня Мирослав Люцианович
Рождение ребёнка
20.06.1977
Дочь: Головня Елена Мирославовна
Отец ребёнка: Головня Мирослав Люцианович