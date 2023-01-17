Головня (Гуринович) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловня (Гуринович) Нина Михайловна

Головня (Гуринович) Нина Михайловна

avatar

Место рождения

Уланово, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

10.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950

Отец: Гуринович Михаил Иосифович

Мать: не указана

Уланово, Слуцкий район, Минская область
Бракосочетание
01.06.1971

Муж: Головня Мирослав Люцианович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Головня Виктор Мирославович

Отец ребёнка: Головня Мирослав Люцианович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.06.1977

Дочь: Головня Елена Мирославовна

Отец ребёнка: Головня Мирослав Люцианович

Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close