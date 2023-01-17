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Головня Елена Мирославовна
Головня Елена Мирославовна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
20.06.1977
Пол
Женский
Отец
Головня Мирослав Люцианович
1940 г.р.
Мать
Головня (Гуринович) Нина Михайловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1977
Отец:
Головня Мирослав Люцианович
Мать:
Головня Нина Михайловна
Минск
, Минск
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