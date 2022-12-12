Головня Мирослав Люцианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1940
Отец: Головня Люциан Францевич
Мать: Головня Анна Ивановна
Бракосочетание
01.06.1971
Жена: Головня Нина Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Головня Виктор Мирославович
Мать ребёнка: Головня Нина Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1977
Дочь: Головня Елена Мирославовна
Мать ребёнка: Головня Нина Михайловна