Головня Мирослав Люцианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловня Мирослав Люцианович

Головня Мирослав Люцианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1940

Отец: Головня Люциан Францевич

Мать: Головня Анна Ивановна

Бракосочетание
01.06.1971

Жена: Головня Нина Михайловна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Головня Виктор Мирославович

Мать ребёнка: Головня Нина Михайловна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.06.1977

Дочь: Головня Елена Мирославовна

Мать ребёнка: Головня Нина Михайловна

Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close