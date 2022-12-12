Головня Виктор Мирославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловня Виктор Мирославович

Головня Виктор Мирославович

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

14.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1972

Отец: Головня Мирослав Люцианович

Мать: Головня Нина Михайловна

Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close