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Зятьков Яков Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Зятьков Устин Тимофеевич

Мать: Зятькова (Пономарева) Авдотья Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зятьков Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зятьков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Зятьков Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Смерть
До 1836

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