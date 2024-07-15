Зятьков Яков Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зятьков Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зятьков Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Смерть
До 1836