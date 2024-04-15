Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зятьков Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зятьков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Зятьков Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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