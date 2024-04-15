Зятькова (Носкова) Лепестинья (Епестимья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зятьков Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зятьков Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Зятьков Яков Устинович
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно