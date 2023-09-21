Зятькова (Пономарева) Авдотья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Устиновна
Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Устиновна
Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно