Зятькова (Пономарева) Авдотья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова (Пономарева) Авдотья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зятьков Яков Устинович

Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Зятьков Павел Устинович

Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Устиновна

Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Устиновна

Отец ребёнка: Зятьков Устин Тимофеевич

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Устин Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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