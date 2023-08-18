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Зятьков Устин Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зятьков Яков Устинович

Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Зятьков Павел Устинович

Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Устиновна

Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Устиновна

Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Авдотья Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1836