Зятьков Устин Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Устиновна
Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Устиновна
Мать ребёнка: Зятькова Авдотья Трифоновна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836