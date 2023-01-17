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Дрейн Мария Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1888 ст.

Муж: Дрейн Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1889 ст.

Сын: Дрейн Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрейн Тимофей Алексеевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): ф. И281, оп.3, д.347, л. 162
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Дочь: Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрейн Тимофей Алексеевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.

Дочь: Дрейн Олимпиада Тимофеевна

Отец ребёнка: Дрейн Тимофей Алексеевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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