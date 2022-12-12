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Дрейн Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1889 ст.

Отец: Дрейн Тимофей Алексеевич

Мать: Дрейн Мария Иларионовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): ф. И281, оп.3, д.347, л. 162
Крещение
18.03.1889 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Крестили во Введенской церкви села Русаново. Восприемники: Тамбовский мещанин Василий Алексеев Дрейн и села Русанова крестьянская девица Любовь Иларионова Фролова.
Смерть
Неизвестно
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