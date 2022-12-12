Дрейн Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1889 ст.
Отец: Дрейн Тимофей Алексеевич
Мать: Дрейн Мария Иларионовна
ГАВО (Воронеж): ф. И281, оп.3, д.347, л. 162
Крещение
18.03.1889 ст.
Крестили во Введенской церкви села Русаново. Восприемники: Тамбовский мещанин Василий Алексеев Дрейн и села Русанова крестьянская девица Любовь Иларионова Фролова.
Смерть
Неизвестно