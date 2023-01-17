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Дрейн Тимофей Алексеевич

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 1888 по 1898
Бракосочетание
До 1888 ст.

Жена: Дрейн Мария Иларионовна

Рождение ребёнка
17.03.1889 ст.

Сын: Дрейн Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): ф. И281, оп.3, д.347, л. 162
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Дочь: Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.

Дочь: Дрейн Олимпиада Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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