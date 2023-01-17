Дрейн Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1888 по 1898
Бракосочетание
До 1888 ст.
Жена: Дрейн Мария Иларионовна
Рождение ребёнка
17.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна
ГАВО (Воронеж): ф. И281, оп.3, д.347, л. 162
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Дочь: Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.
Дочь: Дрейн Олимпиада Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрейн Мария Иларионовна
Смерть
Неизвестно