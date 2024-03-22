Зубарев Фёдор Никитович
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Зубарев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1707
Сын: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1707
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Шихова Фёкла Фёдоровна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Норина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Зубарев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Карсакова Настасья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756