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Зубарев Фёдор Никитович

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1682

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Зубарев Никита Иванович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Зубарев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Зубарев Кирил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Шихова Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Норина Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Зубарев Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Карсакова Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
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