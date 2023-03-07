Зубарев Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Алексей Фёдорович

Зубарев Алексей Фёдорович

avatar

Место рождения

Зубаревская

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Зубарев Фёдор Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Олина Агафия Алексеевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Зубарев Радион Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шишкина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Зубарев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Зубарев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Зубарев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Евдокия Фролова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close