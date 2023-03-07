Зубарев Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Зубарев Фёдор Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Олина Агафия Алексеевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Зубарев Радион Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шишкина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Зубарев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Зубарев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Зубарев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Евдокия Фролова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764