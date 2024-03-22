Зубарева (Бакулина) Евдокия Фролова
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Олина Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Зубарев Радион Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шишкина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Зубарев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Зубарев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Зубарев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764