Зубарева (Бакулина) Евдокия Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Бакулина) Евдокия Фролова

Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Олина Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Зубарев Радион Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шишкина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Зубарев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Зубарев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Зубарев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Алексей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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