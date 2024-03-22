Зубарев Кирил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Зубарев Фёдор Никитович
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Кириловна
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея Кириловна
Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764