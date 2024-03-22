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Зубарев Кирил Фёдорович

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Зубарев Фёдор Никитович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1727

Сын: Зубарев Ларион Кирилович

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Сын: Зубарев Степан Кирилович

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Зубарев Павел Кирилович

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Зубарев Иван Кирилович

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Зубарев Семён Кирилович

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Кириловна

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея Кириловна

Мать ребёнка: Зубарева Ульяна Никифоровна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Ульяна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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