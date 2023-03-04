Зубарева (Перешеин) Ульяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Кириловна
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея Кириловна
Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764