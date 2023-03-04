Зубарева (Перешеин) Ульяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Перешеин) Ульяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Зубарев Ларион Кирилович

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Сын: Зубарев Степан Кирилович

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Зубарев Павел Кирилович

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Зубарев Иван Кирилович

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Зубарев Семён Кирилович

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Кириловна

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея Кириловна

Отец ребёнка: Зубарев Кирил Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Кирил Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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