Зубарев Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Зубарев Фёдор Никитович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Зубарев Козма Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Зубарев Симон Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Зубарев Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764