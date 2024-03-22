Зубарев Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Григорий Фёдорович

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Зубарев Фёдор Никитович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Зубарев Козма Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зубарев Симон Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Зубарев Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Евдокия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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