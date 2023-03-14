Фролова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1929
Отец ребёнка: Фролов Николай ?
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федянина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Николай ?
Смерть
Неизвестно