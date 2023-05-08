Фролов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1911 г.р.

Мать

До 1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Николай ?

Мать: Фролова ? ?

Смерть
Неизвестно
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