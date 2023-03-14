Фролов Николай ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Николай ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1929

Сын: Фролов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Фролова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федянина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Фролова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фролова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фролова ? ?

Смерть
Неизвестно
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