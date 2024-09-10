Соколова (Короткова) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1904
Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
07.06.1908
Сын: Соколов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно