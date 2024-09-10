Соколова (Короткова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Короткова) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
04.09.1904

Сын: Соколов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Соколов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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