Коротков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Алексей Александрович

Коротков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: (Короткова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: (Короткова) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
30.05.1887

Дочь: (Короткова) Акимна Алексеева

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: (Короткова) Клавдия Алексеева

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Коротков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: (Короткова) Марья Алексеева

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Коротков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Рождение ребёнка
28.01.1902

Сын: Коротков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.