Коротков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1884
Дочь: (Короткова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: (Короткова) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: (Короткова) Акимна Алексеева
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: (Короткова) Клавдия Алексеева
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
28.05.1895
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: (Короткова) Марья Алексеева
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Коротков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Рождение ребёнка
28.01.1902
Сын: Коротков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (Салина) Ксения Родионова
Смерть
Неизвестно