(Салина) Ксения Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салина) Ксения Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1866

Отец: Салин Родион Егоров

Мать: Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: (Короткова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: (Короткова) Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1887

Дочь: (Короткова) Акимна Алексеева

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: (Короткова) Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Коротков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: (Короткова) Марья Алексеева

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Коротков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1902

Сын: Коротков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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