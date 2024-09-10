(Салина) Ксения Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1884
Дочь: (Короткова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: (Короткова) Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: (Короткова) Акимна Алексеева
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: (Короткова) Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1895
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: (Короткова) Марья Алексеева
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Коротков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1902
Сын: Коротков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Коротков Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно