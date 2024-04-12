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Виногоров Фёдор Фёдорович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1881

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Виногоров Фёдор Поликарпович

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Сын: Виногоров Архип Фёдорович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Панкратова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Виногорова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Виногорова Анфиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Виногоров Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Виногорова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Мария Филипповна

Смерть
1921
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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