Виногоров Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Виногоров Фёдор Поликарпович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Виногоров Архип Фёдорович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Панкратова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Виногорова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Виногорова Анфиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Виногоров Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Виногорова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921