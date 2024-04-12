Виногорова (Фоминых) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова (Фоминых) Мария Филипповна

Виногорова (Фоминых) Мария Филипповна

Место рождения

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Фоминых Филипп Сергеевич

Мать: не указана

Оришуть, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Виногоров Архип Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Панкратова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Виногорова Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Виногорова Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Виногоров Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Виногорова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Фёдор Фёдорович

Смерть
1964
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close