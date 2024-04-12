Виногорова (Фоминых) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Фоминых Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Виногоров Архип Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Панкратова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Виногорова Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Виногорова Анфиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Виногоров Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Виногорова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964