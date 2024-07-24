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Титов Павел Викторович

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Место рождения

Щучино, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

22.12.1910

Дата смерти

27.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910

Отец: Титов Виктор

Мать: не указана

Щучино, Витебский район, Витебская область
Развод
Неизвестно

Жена: Титова Ольга Ивановна

Призыв на военную службу
25.10.1933
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.04.1934

Жена: Титова Ольга Ивановна

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1935

Сын: Титов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Попал в плен (военное)
С ?.10.1941
Новгород-Северский, Чернігівська область
Попал в плен (военное)
По ?.04.1945
Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Титов Владимир Павлович (Семёнович)

Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1956

Сын: Титов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.1958

Дочь: Паничева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.02.1962

Дочь: Горбовская Галина Павловна

Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна

Усть-Тоя, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.12.1964

Жена: Титова Мария Дмитриевна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.06.1974
Усть-Тоя, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

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