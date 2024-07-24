Титов Павел Викторович
Место рождения
Дата рождения22.12.1910
Дата смерти27.06.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910
Отец: Титов Виктор
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Титова Ольга Ивановна
Призыв на военную службу
25.10.1933
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.04.1934
Жена: Титова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1935
Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна
Попал в плен (военное)
С ?.10.1941
Новгород-Северский, Чернігівська область
Попал в плен (военное)
По ?.04.1945
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Титов Владимир Павлович (Семёнович)
Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1956
Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1958
Дочь: Паничева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.02.1962
Дочь: Горбовская Галина Павловна
Мать ребёнка: Титова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
17.12.1964
Жена: Титова Мария Дмитриевна
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.06.1974