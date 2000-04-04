Титова (Ночкина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1918
Дата смерти04.04.2000
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918
Отец: Ночкин Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Храбрый Владимир Константинович
Отец ребёнка: Храбрый Константин Викентьевич
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Титов Владимир Павлович (Семёнович)
Отец ребёнка: Титов Павел Викторович
Рождение ребёнка
13.01.1956
Отец ребёнка: Титов Павел Викторович
Рождение ребёнка
15.06.1958
Дочь: Паничева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел Викторович
Рождение ребёнка
27.02.1962
Дочь: Горбовская Галина Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел Викторович
Усть-Тоя, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.12.1964
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.04.2000
Гжатск, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область