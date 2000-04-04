Титова (Ночкина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Ночкина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

22.12.1918

Дата смерти

04.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918

Отец: Ночкин Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Храбрый Владимир Константинович

Отец ребёнка: Храбрый Константин Викентьевич

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Титов Владимир Павлович (Семёнович)

Отец ребёнка: Титов Павел Викторович

Рождение ребёнка
13.01.1956

Сын: Титов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел Викторович

Рождение ребёнка
15.06.1958

Дочь: Паничева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел Викторович

Рождение ребёнка
27.02.1962

Дочь: Горбовская Галина Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел Викторович

Усть-Тоя, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.12.1964

Муж: Титов Павел Викторович

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.04.2000
Гжатск, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область