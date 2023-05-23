Ночкин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ночкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1918
Дочь: Титова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ночкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1930