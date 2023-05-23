Ночкин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночкин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ночкин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1918

Дочь: Титова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ночкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1930