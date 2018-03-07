Титов Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения06.05.1935
Дата смерти07.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1935
Отец: Титов Павел Викторович
Мать: Титова Ольга Ивановна
Бракосочетание
16.09.1958
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
07.03.2018
Королёв, Королев, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/8295668421 Сердечно-сосудистая недостаточность, кардиосклероз атеросклеротический