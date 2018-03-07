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Титов Евгений Павлович

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Место рождения

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.05.1935

Дата смерти

07.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1935

Отец: Титов Павел Викторович

Мать: Титова Ольга Ивановна

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.09.1958

Жена: Титова Антонина Васильевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
07.03.2018
Королёв, Королев, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/8295668421 Сердечно-сосудистая недостаточность, кардиосклероз атеросклеротический

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