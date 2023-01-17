Ржаницына Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ржаницын Афиноген Доримедонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ржаницын Николай Доримедонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ржаницын Ермоген Доримедонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ржаницын Флегонт Доримедонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ржаницына Алевтина Доримедонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ржаницына Анна Доримедонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович
Смерть
Неизвестно