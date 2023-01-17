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Ржаницына Ульяна Петровна

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Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1838

Муж: Ржаницын Доримедонт Александрович

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ржаницын Афиноген Доримедонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ржаницын Николай Доримедонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ржаницын Ермоген Доримедонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ржаницына Алевтина Доримедонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ржаницына Анна Доримедонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Александрович

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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