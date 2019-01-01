село Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Верховский Погост

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9457Рождество-Богородский (Верховский), пог.при р. Уфтюге.63973612Церковь православная 1.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость
Верховский54029погостРусские5151429

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Верховский сельсовет
Верховский (СС.,2 торг. завед.,изба-чит.,шк. 1-й ст.) 2462погостЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 292 км. Летнее: —.55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
33425Верховский Погостсело60°28'с.ш.42°59'в.д.P-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Верховское сельское поселение
19642412101с Верховский Погостсело

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