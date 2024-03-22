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Ржаницын Доримедонт Александрович

Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Харовский район, Северный край

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.05.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ржаницын Александр Петрович

Мать: не указана

Спасо-Преображенский Карачуновский, Харовский район, Северный край
Образование
До ?.06.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в Вологодском приходском училище.
Образование
С 01.09.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в высшем отделении Вологодского Духовного уездного училища.
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Ржаницына Ульяна Петровна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.

Дочь: Ржаницына Александра Доримедонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Образование
?.06.1838
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
15.08.1838 ст.
Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рукоположен во священника к Богородицкой Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ржаницын Афиноген Доримедонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Работа или профессия
20.01.1841 ст.
Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Переведен священником к Богородице-Рождественской Верховской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ржаницын Николай Доримедонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ржаницын Ермоген Доримедонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1846 ст.

Сын: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.05.1847 ст.

Дочь: Ржаницына Алевтина Доримедонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ржаницына Анна Доримедонтовна

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.05.1852 ст.
Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
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