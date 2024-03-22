Ржаницын Доримедонт Александрович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти18.05.1852 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ржаницын Александр Петрович
Образование
До ?.06.1826
Обучался в Вологодском приходском училище.
Образование
С 01.09.1826
Обучался в высшем отделении Вологодского Духовного уездного училища.
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.
Дочь: Ржаницына Александра Доримедонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Образование
?.06.1838
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
15.08.1838 ст.
Рукоположен во священника к Богородицкой Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ржаницын Афиноген Доримедонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Работа или профессия
20.01.1841 ст.
Переведен священником к Богородице-Рождественской Верховской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ржаницын Николай Доримедонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ржаницын Ермоген Доримедонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1846 ст.
Сын: Ржаницын Флегонт Доримедонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1847 ст.
Дочь: Ржаницына Алевтина Доримедонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ржаницына Анна Доримедонтовна
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Петровна
Смерть
18.05.1852 ст.