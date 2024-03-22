Ржаницын Флегонт Доримедонтович
Место рождения
Дата рождения03.04.1846 ст.
Дата смерти06.07.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846 ст.
Образование
1861
Окончил высшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
1865
Послушник Спасо-Суморина монастыря.
Работа или профессия
08.04.1867 ст.
Определен к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви в дьячка и посвящен в стихарь.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ржаницын Анемподист Флегонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ржаницын Александр Флегонтович
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1872 ст.