Ржаницын Флегонт Доримедонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Место рождения

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.04.1846 ст.

Дата смерти

06.07.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846 ст.

Отец: Ржаницын Доримедонт Александрович

Мать: Ржаницына Ульяна Петровна

Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1861
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил высшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
1865
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Спасо-Суморина монастыря.
Работа или профессия
08.04.1867 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определен к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви в дьячка и посвящен в стихарь.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ржаницын Анемподист Флегонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ржаницын Александр Флегонтович

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Клавдия Николаевна

Смерть
06.07.1872 ст.
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