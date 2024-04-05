Кожевин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти12.03.1804 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Кожевина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Осикина (Кожевина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кожевина Юлия Ивановна
Смерть
12.03.1804 ст.