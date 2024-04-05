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Кожевин Иван Гаврилович

Место рождения

Турундаево, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1728

Дата смерти

12.03.1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевина Юлия Ивановна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кожевин Илья Иванович

Мать ребёнка: Кожевина Юлия Ивановна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Осикина (Кожевина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кожевина Юлия Ивановна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Смерть
12.03.1804 ст.
Турундаево, Вологодский район, Северный край

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