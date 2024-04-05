Кожевин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Кожевин Иван Гаврилович
Мать: Кожевина Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1794 ст.
Сын: Кожевин Иван Ильич
Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.11.1799 ст.
Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.02.1806 ст.
Дочь: Кожевина Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.12.1808 ст.
Дочь: Кожевина Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна
Смерть
1809