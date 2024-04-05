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Кожевин Илья Иванович

Место рождения

Турундаево, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1768

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кожевин Иван Гаврилович

Мать: Кожевина Юлия Ивановна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.02.1794 ст.

Сын: Кожевин Иван Ильич

Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.11.1799 ст.

Сын: Кожевин Николай Ильич

Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.02.1806 ст.

Дочь: Кожевина Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.12.1808 ст.

Дочь: Кожевина Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Смерть
1809
Турундаево, Вологодский район, Северный край

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