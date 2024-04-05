Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1794 ст.
Сын: Кожевин Иван Ильич
Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1799 ст.
Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1806 ст.
Дочь: Кожевина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1808 ст.
Дочь: Кожевина Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно