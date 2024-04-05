Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевина (Ворошилова) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевин Илья Иванович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.02.1794 ст.

Сын: Кожевин Иван Ильич

Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.11.1799 ст.

Сын: Кожевин Николай Ильич

Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.02.1806 ст.

Дочь: Кожевина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.12.1808 ст.

Дочь: Кожевина Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Кожевин Илья Иванович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Турундаево, Вологодский район, Северный край

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