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Кожевина Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

27.04.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевин Иван Гаврилович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кожевин Илья Иванович

Отец ребёнка: Кожевин Иван Гаврилович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Осикина (Кожевина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кожевин Иван Гаврилович

Турундаево, Вологодский район, Северный край
Смерть
27.04.1805 ст.
Турундаево, Вологодский район, Северный край

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