Кожевина Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти27.04.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Кожевин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Осикина (Кожевина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кожевин Иван Гаврилович
Смерть
27.04.1805 ст.