Андросов Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Андросов Филипп Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андросова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андросова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Ростислав Александрович
Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Назарова (Андросова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна
Озерск, Озерский, Челябинская область
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва