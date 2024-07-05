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Андросов Александр Филиппович

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Место рождения

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Андросов Филипп Кузмич

Мать: Андросова Евдокия Ивановна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Ростислав Александрович

Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Назарова (Андросова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Андросова (Римская) Валентина Михайловна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва

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