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Андросова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

29.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Иван Филипович

Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Андросов Даниил Филиппович

Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Андросов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
29.11.1969
Марганец, Дніпропетровська область

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