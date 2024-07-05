Андросова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти29.11.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Андросов Даниил Филиппович
Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Андросов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Андросов Филипп Кузмич
Смерть
29.11.1969
Марганец, Дніпропетровська область