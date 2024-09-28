Андросов Филипп Кузмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Андросов Кузьма Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Андросов Даниил Филиппович
Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Андросов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно