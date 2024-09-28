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Андросов Филипп Кузмич

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Место рождения

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Андросов Кузьма Михайлович

Мать: не указана

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Иван Филипович

Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Андросов Даниил Филиппович

Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Андросов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Андросова Евдокия Ивановна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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