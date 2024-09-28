Андросов (Косьма) Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов (Косьма) Кузьма Михайлович

Место рождения

Харасея

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

21.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Андросов Михаил

Мать: не указана

Харасея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Иван Кузмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Андросов Филипп Кузмич

Мать ребёнка: не указана

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.04.1894
Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Погребен 23.04.1894г. умер от ревматизми

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