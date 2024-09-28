Андросов (Косьма) Кузьма Михайлович
Место рожденияХарасея
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти21.04.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Андросов Михаил
Мать: не указана
Харасея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Иван Кузмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.04.1894
Погребен 23.04.1894г. умер от ревматизми