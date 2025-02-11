Атякшев (Св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
мужской, родился 07.07.1890
умер Неизвестно
ОтецАтякшев Антон Евсеев1857 г.р.
Мать(Трофимова) Варвара Трифонова/ ТрофимоваНеизвестно г.р.
Супруги
Атякшева (Горбунова) Ольга ИвановнаОколо 1888 г.р.
Дети
Никитина (Атякшева Св Во 29.08.1936) Татьяна Степановна14.01.1911 г.р.
(Атякшева) Александра Степановна17.03.1914 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890
Бракосочетание
12.02.1910
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Никитина (Атякшева Св Во 29.08.1936) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: (Атякшева) Александра Степановна
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1916
Сын: Атякшев Василий Степанович
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Атякшева) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1923
Дочь: /Тутай Люба/ (Атякшева) Любовь Степановна
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1925
Дочь: Кизерева (Атякшева) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно