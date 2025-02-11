Атякшев (Св-Во 13.06.1936) Степан Антонович 07.07.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев (Св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.07.1890

умер Неизвестно

Отец
Атякшев Антон Евсеев1857 г.р.
Мать
(Трофимова) Варвара Трифонова/ ТрофимоваНеизвестно г.р.
Супруги
Атякшева (Горбунова) Ольга ИвановнаОколо 1888 г.р.
Дети
Никитина (Атякшева Св Во 29.08.1936) Татьяна Степановна14.01.1911 г.р.
(Атякшева) Александра Степановна17.03.1914 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890

Отец: Атякшев Антон Евсеев

Мать: (Трофимова) Варвара Трифонова/ Трофимова

Бракосочетание
12.02.1910

Жена: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Никитина (Атякшева Св Во 29.08.1936) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: (Атякшева) Александра Степановна

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Атякшев Василий Степанович

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Атякшева) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1923

Дочь: /Тутай Люба/ (Атякшева) Любовь Степановна

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1925

Дочь: Кизерева (Атякшева) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Атякшева (Горбунова) Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.