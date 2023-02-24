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Атякшев Антон Евсеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

06.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Евсей Атякшев

Мать: Ульяна Кузьмина

Рождение ребёнка
22.06.1887

Дочь: Агриппина Антоновна

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: В Дубровку Мария Антоновна

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Атякшев Без Вести Пропал, Где? Роман Антонов

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Смерть
06.11.1904
Причина смерти: водянка
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