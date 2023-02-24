Атякшев Антон Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти06.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: Евсей Атякшев
Мать: Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
22.06.1887
Дочь: Агриппина Антоновна
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: В Дубровку Мария Антоновна
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Атякшев Без Вести Пропал, Где? Роман Антонов
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Смерть
06.11.1904
Причина смерти: водянка