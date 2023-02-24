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Евсей Атякшев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1831

Дата смерти

28.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1831

Отец: Николай Атякшев

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Атякшев Захар Евсеев

Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Атякшев Антон Евсеев

Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина

Рождение ребёнка
03.07.1860

Дочь: Марья Евсеева

Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина

Рождение ребёнка
13.04.1863

Дочь: Александра Евсеевна

Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина

Смерть
28.03.1866
Причина смерти: от чахотки (35 лет)
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