Евсей Атякшев
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1831
Дата смерти28.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1831
Отец: Николай Атякшев
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Атякшев Захар Евсеев
Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Атякшев Антон Евсеев
Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
03.07.1860
Дочь: Марья Евсеева
Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
13.04.1863
Дочь: Александра Евсеевна
Мать ребёнка: Ульяна Кузьмина
Смерть
28.03.1866
Причина смерти: от чахотки (35 лет)