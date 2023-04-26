(Атякшева) Марина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Атякшева) Марина Евсеевна

(Атякшева) Марина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1853

Отец: Евсей Атякшев

Мать: Ульяна Кузьмина

Смерть
Неизвестно