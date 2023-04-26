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(Атякшева) Марина Евсеевна
(Атякшева) Марина Евсеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Евсей Атякшев
1831 г.р.
Мать
Ульяна Кузьмина
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1853
Отец:
Евсей Атякшев
Мать:
Ульяна Кузьмина
Смерть
Неизвестно
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