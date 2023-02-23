Варвара Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1887

Дочь: Агриппина Антоновна

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: В Дубровку Мария Антоновна

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Атякшев Без Вести Пропал, Где? Роман Антонов

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев

Смерть
Неизвестно
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