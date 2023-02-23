Варвара Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1887
Дочь: Агриппина Антоновна
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: В Дубровку Мария Антоновна
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Атякшев Без Вести Пропал, Где? Роман Антонов
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Атякшев Антон Евсеев
Смерть
Неизвестно